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Антологию казахской литературы на армянском языке презентовали в Ереване

30 Ноября 2019 01:17
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Антологию казахской литературы на армянском языке презентовали в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване при содействии почетного консульства Казахстана в Армении состоялась презентация книги «Антология казахской литературы» на армянском языке, приуроченная ко Дню Первого Президента РК. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках программы «Рухани жаңғыру» по инициативе посольства Казахстана в Армении подготовлена и издана книга «Антология казахской литературы» на армянском языке. Сборник включает в себя литературные произведения разных жанров казахстанских писателей и поэтов, классиков казахской литературы от 16 до 21 века. Помимо литературных произведений в сборник включены научные статьи и литературная критика.

«Чтобы познакомить армянскую общественность с неповторимыми строками казахских классиков, уникальным песенным творчеством наших поэтов-жырау 16, 17, 18 веков, впервые в новейшей истории Казахстана и Армении издан большой сборник «Антология казахской литературы» на армянском языке. Уникальность издания состоит в том, что в одном сборнике мы сумели собрать воедино литературные произведения разных жанров и разных исторических этапов казахской литературы», - отметил в ходе мероприятия посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.


Перевод и издание книги состоялись при участии Института литературы им.М.Абегяна Национальной Академии наук Армении и Ереванского государственного университета. В процессе подготовки издания приняли участие опытные армянские специалисты художественного перевода.

«Последние пятьдесят лет публиковались лишь репритные издания переводов. Благодаря мастерским переводам профессиональной творческой группы, впервые на армянском языке вышел в свет этот новый объемный и ценный труд», - отметил заведующий кафедры тюркологии Ереванского государственного университета, редактор – составитель антологии, автор предисловия и филологических примечаний, профессор Александр Сафарян.



В антологию вошли переводы казахских классиков и мэтров литературы – Абая, Шакарима, Магжана Жумабаева, Ильяса Жансугурова, Жамбыла Жабаева и многих других. Всего в сборник вошли более 100 произведений.

После презентации экземпляры «Антологии казахской литературы» будут доставлены в ведущие университеты и библиотеки Армении и Казахстана.

Помимо «Антологии казахской литературы» на армянском языке, в ходе мероприятия армянской общественности были представлены еще две книги: «Антология современной казахской поэзии» и «Антология современной казахской прозы». Этот двухтомник издан в рамках программы «Рухани жаңғыру» на всех языках ООН.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Культура, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Азамат Альмаганбетов

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