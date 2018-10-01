Антологии казахской литературы на русском языке будут изданы МГУ

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 16 октября в Москве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной Комиссией по реализации программы «Рухани жаңғыру» и российскими партнерами проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», передает МИА «Казинформ».

Перевод и издание «Антологии современной казахской прозы» и «Антологии современной казахской поэзии» на русском языке будет реализовано при участии Издательского дома МГУ им. М. Ломоносова, а также Московской городской организации союза писателей России.

Как известно, перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках программы «Рухани жаңғыру», инициированной президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. Одним из направлений программы является проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Ее задача - представить миру достижения современной казахской литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости.

Подписание меморандумов состоялось в Посольстве Казахстана в России c участием Посла РК в РФ И. Тасмагамбетов, а также директора «Национального бюро переводов» Р. Кенжеханулы. С казахстанской стороны меморандум был подписан Секретарем национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аидой Балаевой.







«Уверена, что участие в проекте Московского университета, который является давним и хорошим другом Казахстана, а также крупнейшего и центрального регионального писательского сообщества в России, ваш колоссальный опыт и высокий авторитет создают хорошую основу успеха нашего проекта. Это позволяет нам быть уверенными в высоком качестве текстов и самом широком распространение изданий в русскоговорящем пространстве», - отметила, выступая на церемонии подписания меморандума, Аида Балаева.

В свою очередь, директор издательского дома МГУ Александр Веракса сказал, что издательство МГУ, опираясь на ресурсы университета, сделает все возможно для успеха проекта. А председатель Московской городской организации союза писателей России Владимир Бояринов выразил надежду, что работа над переводом и изданием и антологий послужит сближению писательских сообществ и культур Казахстана и России.

В рамках сотрудничества, указанного в меморандуме, Московская городская организация союза писателей России займется литературным переводом и редакцией текстов литературных сборников. Издательский дом МГУ подготовит и организует издание, а также обеспечит распространение и продвижение изданий среди русскоязычных читателей.







Отметим, что перевод сборника образцов современной казахской литературы на 6 языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский) реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире».

Проект, в свою очередь, является составной частью программы «Рухани жаңғыру», инициированной президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. Задача проекта - представить сегодняшнему миру достижения нашей литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости. В рамках проекта идет работа по переводу и подготовки к изданию двух антологий современной казахстанской литературы. Это - «Антология современной казахстанской поэзии» и «Антология современной казахстанской прозы». Объем каждой из антологий составит порядка 600 страниц, в каждую из антологий войдут работы 30 казахстанских авторов. Структура и содержание антологий были утверждены на специальном заседании Союза писателей Казахстана.

На сегодняшний день определены и завершены переговоры со всеми ключевыми партнерами проекта. Так, издание сборников на английском языке готовится при участии издательства Кембриджского университета, на испанском языке при участии министерства культуры Испании и поддержке Института Сервантеса, на французском языке при участии мэрии Парижа и Национального центра книги Франции, на китайском языке проект реализуется Издательством наций КНР.