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Антитеррористическое учение пройдет в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Апреля 2023, 08:00
Антитеррористическое учение пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане пройдет антитеррористическое учение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«29 апреля т.г. с 11:00 до 16:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в условиях железнодорожного вокзала «Нурлы Жол» (ул. М.Тынышбайұлы, 8) планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении железнодорожного вокзала. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - говорится в сообщении оперштаба.


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