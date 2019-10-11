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Антитеррористическое учение провели в Таразе

11 Октября 2019 13:25
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Антитеррористическое учение провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе проведено республиканское оперативно-тактическое учение «Темир жол- антитеррор-2019». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Отработаны навыки взаимодействия государственных органов по пресечению актов терроризма на объектах железнодорожной инфраструктуры.


В рамках замысла учения проверено состояние антитеррористической защищенности объектов железнодорожной инфраструктуры и киберзащиты информационных систем. Подразделениями специального назначения проведена операция по освобождению заложников и нейтрализации террористов в вагоне поезда.


Цели и задачи учения выполнены в полном объеме.

Силами и средствами задействованных государственных органов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Безопасность, КНБ РК,
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