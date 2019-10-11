Антитеррористическое учение провели в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе проведено республиканское оперативно-тактическое учение «Темир жол- антитеррор-2019». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Отработаны навыки взаимодействия государственных органов по пресечению актов терроризма на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В рамках замысла учения проверено состояние антитеррористической защищенности объектов железнодорожной инфраструктуры и киберзащиты информационных систем. Подразделениями специального назначения проведена операция по освобождению заложников и нейтрализации террористов в вагоне поезда.
Цели и задачи учения выполнены в полном объеме.
Силами и средствами задействованных государственных органов продемонстрирован высокий уровень взаимодействия по пресечению террористических угроз.
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