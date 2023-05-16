Антитеррористические учения пройдут в школах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждениях образования Павлодарской области проверят технические средства защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

18 мая в 10:00 областное управление образования совместно с региональными департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям проведут антитеррористические учения. В них примут участие учащиеся всех государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организаций образования.

В ходе учений планируются следующие мероприятия:

– инструктаж персонала школы, в том числе сотрудников охранных организаций, согласно утвержденным алгоритмам (действия и обязанности);

– инструктаж учащихся школ согласно алгоритмам;

– учебно-тренировочные занятия по эвакуации персонала и учащихся;

– проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативности реагирования частных охранных организаций в случае их вызова через тревожные кнопки.

Как сообщил руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Бекбатыр Айтмахан, одна из основных целей учений – обеспечение безопасности учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации или акта терроризма.

«Учащиеся и педагоги должны быть обучены правильным процедурам эвакуации и действиям, которые помогут им сохранить свою жизнь и здоровье», – отметил Бекбатыр Айтмахан.

15 мая в управлении провели установочное совещание со всеми директорами школ области с участием сотрудников органов полиции и ЧС.

Информацию об итогах учений разместят на интернет-ресурсах местных исполнительных органов.