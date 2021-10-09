Антитеррористические учения пройдут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 октября т.г. в период с 8:00 до 13:00 часов Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории средней школы №29 проводится плановое антитеррористическое учение «Нур-Султан-Антитеррор-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Штаб.

Целью мероприятия является отработка практических навыков по пресечению акта терроризма в учреждениях образования.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности.

Предусмотрены меры ограничения, в т.ч. по движению автотранспорта в районе средней школы №29.

«В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - говорится в сообщении Столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.