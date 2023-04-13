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    Антитеррористические учения пройдут в Алматы

    13 Апреля 2023, 22:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 апреля в Бостандыкском районе Алматы проведут плановые антитеррористические учения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, учения пройдут в ТРЦ «Мега Алма-Ата» по улице Розыбакиева, 247 «А».

    Учения проведут для отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах уязвимых в террористическом отношении.

    Также сообщается, что в период проведения учений будут действовать меры ограничения.

    «Призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений. Согласно статье 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Учения Алматы Безопасность Общество
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