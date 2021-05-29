Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Антитеррористические учения прошли в Уральске

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Мая 2021, 01:50
Антитеррористические учения прошли в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антитеррористические учения прошли в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории города Уральска с участием всех спецслужб прошла учебная спецоперация, в ходе которой отработан совместный алгоритм действий силовых структур, медицинских и противопожарных служб и других государственных органов. О проведении учений рассказал руководитель группы по взаимодействию со СМИ оперативного штаба ЗКО Б. Бельгибеков.

«На территории города были проведены учения по антитеррористической подготовке и отработке механизма взаимодействия спецподразделений департамента полиции и ДКНБ РК по ЗКО, в ходе которых были отработаны методы задержания вооруженных преступников, освобождения заложников и разминирования административных зданий. Во время проведения учебной спецоперации все службы показали высокий уровень подготовки, сработали четко и слажено», – рассказал Б.Бельгибеков.

Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу