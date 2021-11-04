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Антитеррористические учения прошли в Таразе

4 Ноября 2021 21:00
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Антитеррористические учения прошли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Силовые ведомства и службы спасения стали участниками «Қараша-антитеррор 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в Жамбылском областном оперативном штабе по противодействию терроризму, 4 ноября с 10.00 до 15.00 областным оперативным штабом по противодействию терроризму Жамбылской области под эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан проведено антитеррористическое учение «Қараша-антитеррор 2021».

«Учения проводились на таких городских объектах, как управление полиции города Тараза, охотничий магазин «Сафари» и школа-лицей №3», - уточнили в ведомстве.

Мероприятие проведено силами и средствами штаба в целях оперативного реагирования на угрозы террористического характера, а также усовершенствования методов и способов по предупреждению и ликвидации террористических актов.

«Во время учений отработаны различные уровни сложности в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением специальной техники», - отметили в Жамбылском областном оперативном штабе по противодействию терроризму.



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#Учения   #Жамбылская область  
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Автор:

Галина Скрипник

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