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Антитеррористические учения прошли в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Силовые ведомства и службы спасения стали участниками «Қараша-антитеррор 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в Жамбылском областном оперативном штабе по противодействию терроризму, 4 ноября с 10.00 до 15.00 областным оперативным штабом по противодействию терроризму Жамбылской области под эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан проведено антитеррористическое учение «Қараша-антитеррор 2021».
«Учения проводились на таких городских объектах, как управление полиции города Тараза, охотничий магазин «Сафари» и школа-лицей №3», - уточнили в ведомстве.
Мероприятие проведено силами и средствами штаба в целях оперативного реагирования на угрозы террористического характера, а также усовершенствования методов и способов по предупреждению и ликвидации террористических актов.
«Во время учений отработаны различные уровни сложности в условиях, максимально приближенных к боевым, с применением специальной техники», - отметили в Жамбылском областном оперативном штабе по противодействию терроризму.
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