29 Июня 2022 20:46

Антитеррористические учения прошли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым условиям с различными элементами сложности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории города Павлодара проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым условиям с различными элементами сложности. Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств Павлодарского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач.

«Гостей и жителей областного центра просим с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении автотранспортных средств, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией. Распространение заведомо ложной информации, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации», - добавили в ДП региона.

Ранее подобное оперативно-тактическое учение павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом учение в городе Павлодаре состоялось 10 ноября.





Фото: img4.goodfon.com