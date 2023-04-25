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Антитеррористические учения проходят в Таразе

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 13:33
Антитеррористические учения проходят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе проходят антитеррористические учения, передает МИА «Казинформ».

«25 апреля текущего года Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Таразе проводятся учения «Тараз-Антитеррор-2023». Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов», - говорится в сообщении областного оперштаба по борьбе с терроризмом.


Учения   Жамбылская область   Борьба с преступностью  
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