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    10:27, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Антитеррористические учения проходят в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Павлодаре с 10 до 13 часов на территории АО «Каустик» проходят антитеррористические учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Учения проводит Павлодарский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом с целью отработки практических навыков сил и средств государственных, правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

    Учение максимально приближено к боевым условиям. В районе АО «Каустик» ограничено движение автотранспорта.

    «Просим жителей и гостей Павлодара с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов. Воздержаться от опубликования непроверенной информации или фото-видеоизображений. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций преследуется по закону в соответствии со статьей 274 УК РК», – отметили сотрудники Павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.


    Теги:
    Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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