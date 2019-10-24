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Антитеррористические учения проходят в аэропорту Павлодара

24 Октября 2019 09:50
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Антитеррористические учения проходят в аэропорту Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Учениями, максимально приближенные к реальным условиям с различными элементами сложности, проходят в павлодарском аэропорту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня, 24 октября, на территории аэропорта Павлодар проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидации его последствий», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области со ссылкой на областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Мероприятие имеет плановый характер и является учением, максимально приближенным к реальным условиям с различными элементами сложности, подчеркнули в ведомстве.

«Цель мероприятия - готовность проверки сил и средств Павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на них задач. Гостей и жителей областного центра просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие», - заявили в правоохранительных органах.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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