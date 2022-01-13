Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и 2 мегаполисах Казахстана. На текущий период в 14 регионах РК обстановка стабилизирована, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.
«В Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях отменен красный уровень террористической опасности. Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом (далее-РОШ) уведомляет о завершении антитеррористической операции в этих регионах.
В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях антитеррористическая операция продолжается. В городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический «красный» уровень террористической опасности сохраняется», - говорится в сообщении комитета.
Ранее сообщалось, что вывод Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана начнется сегодня.
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