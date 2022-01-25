Антитеррористическая операция в РК: обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения антитеррористической операции в Казахстане обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе 75 автоматов, 133 пистолетов, 2 пулемета; 47 - нарезного и 103 гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тысяч патронов», - уточнил Санжар Адилов.

За хищение оружия задержаны и водворены в ИВС 98 лиц, за незаконное хранение оружия - 61.

«Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что похищенное оружие угрожает жизни и безопасности населения, поскольку оно теперь может быть использовано при любых противоправных действиях. Учитывая, что не все лица могут быть причастны к хищению оружия, еще раз призываем всех граждан, обнаруживших их, к добровольной сдаче. Отмечу, что на сегодняшний день добровольно сдана уже 31 единица оружия», - добавил Санжар Адилов.

Напомним, общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков по уголовным делам превысила 87 млрд тенге.