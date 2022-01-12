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вчера 23:50
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Антитеррористическая операция в Казахстане: в Telegram появился канал с официальной информацией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram появился канал с официальной информацией об антитеррористической операции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Официальная информация об антитеррористической операции в Казахстане», - говорится в описании Telegram-канала @almatyapat, носящего название «Алматинская трагедия».
Первая запись канала опубликована утром 11 января и содержит анонс выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК.
На 00:15 12 января у канала @almatyapat имелось свыше пяти тысяч подписчиков.
Напомним, Алматинской трагедией Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал недавние массовые беспорядки в Алматы, в ходе которых погибли люди.
«Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессий. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений как огромная стая гиен ринулись вооруженные боевики. По началу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия», - сказал 10 января т.г. во время сессии ОДКБ Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
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