Антитеррористическая операция в Казахстане: в Telegram появился канал с официальной информацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram появился канал с официальной информацией об антитеррористической операции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Официальная информация об антитеррористической операции в Казахстане», - говорится в описании Telegram-канала @almatyapat, носящего название «Алматинская трагедия».

Первая запись канала опубликована утром 11 января и содержит анонс выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК.

На 00:15 12 января у канала @almatyapat имелось свыше пяти тысяч подписчиков.

Напомним, Алматинской трагедией Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал недавние массовые беспорядки в Алматы, в ходе которых погибли люди.

«Организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессий. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений как огромная стая гиен ринулись вооруженные боевики. По началу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия», - сказал 10 января т.г. во время сессии ОДКБ Президент РК Касым-Жомарт Токаев.