Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Антитеррористическая операция находится в финальной стадии – КИСИ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Января 2022, 16:39
Антитеррористическая операция находится в финальной стадии – КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора КИСИ при Президенте РК Санат Кушкумбаев прокомментировал обращение Главы государства к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент четко расставил все акценты, объяснил текущую ситуацию. Сейчас ситуация входит в стабилизирующую фазу, все государственные, правительственные учреждения, акиматы освобождены, и сама по себе антитеррористическая операция находится в финальной стадии. То есть, идет зачистка оставшихся общественных зданий и пространств, и миротворческая миссия со стороны стран-членов ОДКБ носит вспомогательный характер», - сказал Санат Кушкумбаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его словам, с одной стороны, это мощный политический жест, который показывает поддержку и союзнические отношения с Казахстаном.

«С другой стороны, они непосредственно не участвуют в антитеррористической операции, а выполняют функцию по поддержанию общественного правопорядка и безопасности. Это охрана правительственных, общественных учреждений и так далее. Их миссия ограничена по времени и по количеству. То есть, как только активная фаза антитеррористической операции будет завершена, они вернутся в свои страны», - заключил эксперт.

ОДКБ   ЧП-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу