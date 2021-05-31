Антитела к коронавирусу в крови могут сохраняться в течение всей жизни -  исследование

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, спустя месяцы после перенесенной легкой формы коронавируса в организме человека все еще сохраняются иммунные клетки, вырабатывающие антитела против вируса SARS-CoV2, который и вызывает заболевание, и такие клетки могут сохраняться всю жизнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mint.

Результаты, опубликованные в понедельник в журнале Nature, показывают, что у пациентов, переболевших COVID-19 в лёгкой форме, сохраняется длительный иммунитет к коронавирусу, и повторные заражения, вероятно, будут редкостью.

«Ранее считалось, что антитела быстро ослабевают после заражения вирусом, вызывающим COVID-19. Но это неверная интерпретация данных. Уровень антител снижается после острой формы инфекции - это нормально, но они не снижаются до нуля, они перестают расти. Исследователи обнаружили клетки, вырабатывающие антитела у людей через 11 месяцев после появления первых симптомов заболевания коронавирусом. Эти клетки будут сохраняться и вырабатывать антитела всю оставшуюся жизнь. Это убедительное доказательство длительного иммунитета», - заявил один из авторов исследования доцент кафедры патологии и иммунологии, медицины и молекулярной микробиологии Али Эллебеди (Ali Ellebedy).

Во время вирусной инфекции иммунные клетки, вырабатывающие антитела, быстро размножаются и циркулируют в крови, повышая уровень антител до неимоверно высоких значений. Как только инфекция проходит, большинство таких клеток отмирают, и уровень антител в крови падает. Небольшое количество антителообразующих клеток, называемых долгоживущими плазматическими клетками, поступает в костный мозг и оседает там, где они постоянно выделяют низкий уровень антител в кровоток, чтобы защитить организм от нового контакта с вирусом.

В исследовании участвовали 77 человек, которые сдавали образцы крови с трехмесячными интервалами, начиная примерно через месяц после первоначального заражения. У большинства из них были легкие формы заболевания COVID-19, только шестеро были госпитализированы.

Исследователи изучили образцы костного мозга 18 участников через семь или восемь месяцев после их заражения коронавирусом. Пятеро из них через четыре месяца сдали второй образец костного мозга. Для сравнения, ученые также изучили образцы костного мозга 11 человек, никогда не болевших COVID-19.

Как и ожидалось, уровни антител в крови перенёсших коронавирус быстро упали в первые несколько месяцев после заражения, а затем выровнялись, а у ряда участников антитела можно было обнаружить даже через 11 месяцев после заражения. Кроме того, 15 из 19 образцов костного мозга людей, переболевших коронавирусной инфекцией, содержали антителообразующие клетки, специфически нацеленные на вирус, вызывающий COVID-19. Ученые заявили, что ни у одного из 11 человек, никогда не болевших COVID-19, не было таких антителообразующих клеток в костном мозге.

Сейчас исследователи изучают, вырабатывает ли вакцинация долгоживущие клетки, образующие антитела.