Антисептики произведут в Павлодаре почти из трех тысяч литров изъятого спирта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 2,9 тысячи литров спирта, изъятого из теневого оборота, передали для производства антисептиков вузу в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК для производства антисептических средств передал ранее изъятую из теневого оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий спиртосодержащую продукцию (более 2,9 тысячи литров) на кафедру химии и химических технологий Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова», - сообщили в КФМ.

Кроме того, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Павлодарской области департамент с начала пандемии передает изъятую из обращения спиртосодержащую жидкость, а также медицинские маски и антисептикки в уполномоченные органы и учреждения.