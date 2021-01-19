Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Антисептики произведут в Павлодаре почти из трех тысяч литров изъятого спирта

19 Января 2021, 15:55
Антисептики произведут в Павлодаре почти из трех тысяч литров изъятого спирта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 2,9 тысячи литров спирта, изъятого из теневого оборота, передали для производства антисептиков вузу в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК для производства антисептических средств передал ранее изъятую из теневого оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий спиртосодержащую продукцию (более 2,9 тысячи литров) на кафедру химии и химических технологий Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова», - сообщили в КФМ.

Кроме того, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Павлодарской области департамент с начала пандемии передает изъятую из обращения спиртосодержащую жидкость, а также медицинские маски и антисептикки в уполномоченные органы и учреждения.



Павлодарская область   Наука   Вузы   Здравоохранение   Минфин РК   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане