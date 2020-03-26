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Антисептики по рецепту ВОЗ начали выпускать в одном из вузов ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Марта 2020, 10:51
Антисептики по рецепту ВОЗ начали выпускать в одном из вузов ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В лаборатории Восточно-Казахсатнского технического университета изготовили первую партию – тысячу литров обеззараживающего средства по рецептуре Всемирной организации здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Главная задача - защитить население и уменьшить риски распространения коронавируса.

ВКГТУ будет бесплатно раздавать дезинфицирующее средство студентам и преподавателям вуза. А также нуждающимся категориям граждан. Намерена лаборатория сотрудничать и с областным штабом по борьбе с COVID-19. В планах - запустить и полноценное производство, как только будет решён вопрос с официальными разрешениями.


Восточно-Казахстанская область   Вузы   Здравоохранение   Общество  
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