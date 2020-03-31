Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Антисептики и маски на 4,5 млн тенге пытались незаконно продать в Шымкенте

31 Марта 2020, 16:57
Антисептики и маски на 4,5 млн тенге пытались незаконно продать в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК совместно с прокуратурой города в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установил факт нарушения законности при реализации медицинских масок и антисептических препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Сотрудники департамента путем контрольной закупки пресекли попытку незаконной продажи 5500 медицинских масок на общую сумму 800 тыс. тенге и 500 антисептиков на сумму 3 750 000 тенге.

В настоящее время материалы по данным фактам направлены в ДГД по городу Шымкент для привлечения спекулянтов к административной ответственности.

В соответствии с пунктом 8 Протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК изъятые медицинские изделия будут переданы в управление здравоохранения акимата Шымкента.


Борьба с преступностью   Минфин РК   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске