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    15:38, 06 Май 2021 | GMT +6

    Антирейтинг компании, незаконно вырубивших деревья, будут публиковать на сайте акимата

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Антирейтинг компании, незаконно вырубивших деревья, будут публиковать на сайте управления зеленой экономики города Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказала руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, сегодня проводятся все подготовительные работы к размещению.

    «Мы продолжаем эту работу. Как адаптируем весь формат к нашему сайту, в скором времени списки тех организации, которые незаконно сносят деревья, будут публиковаться. Мы также переговорили с экспертами и распределили места, и готовы публиковать», - сказала Наталья Ливинская.

    Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев . Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

    Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

    В начале марта этого года уголовное дело по вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы передано в суд.


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