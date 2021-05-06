Антирейтинг компании, незаконно вырубивших деревья, будут публиковать на сайте акимата

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Антирейтинг компании, незаконно вырубивших деревья, будут публиковать на сайте управления зеленой экономики города Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы рассказала руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, сегодня проводятся все подготовительные работы к размещению.

«Мы продолжаем эту работу. Как адаптируем весь формат к нашему сайту, в скором времени списки тех организации, которые незаконно сносят деревья, будут публиковаться. Мы также переговорили с экспертами и распределили места, и готовы публиковать», - сказала Наталья Ливинская.

Напомним, в ночь на 23 ноября возле ТД «Sulpak» на пересечении улиц Ауэзова и Толе би были незаконно спилены 13 деревьев . Позже подрядчики были оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Этот вопиющий факт вызвал справедливое возмущение Президента и общественности. Президент РК поручил акиму Алматы расследовать факт вырубки здоровых деревьев.

В начале марта этого года уголовное дело по вырубке деревьев у магазина Sulpak в Алматы передано в суд.