Антирекорд во Франции: 500 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Нидерландов смягчают коронавирусные ограничения. Во вторник было объявлено, что впервые в новом году смогут открыться рестораны, театры, общественные парки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Но, конечно же, только с пропуском. На такой шаг правительство пошло, несмотря на продолжающееся шествие омикрона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«За минувшую неделю был отмечен 15%-й рост госпитализаций. Не в реанимацию, а в больницы в целом. Мы ожидали, что так и будет, учитывая, что темпы заражения растут не первую неделю. Со снятием ограничений число положительных тестов вырастет в ближайшем будущем ещё больше. Так что мы ожидаем и роста госпитализаций, и пик наступит, предположительно, в марте», - отметила Сузан ван ден Хоф из Национального института общественного здоровья.

Во Франции — антирекорд за всё время пандемии. Там впервые выявили более 500 тысяч новых случаев за сутки. Кроме того, число госпитализированных впервые в апреля превысило 30 тысяч. Накануне в республике вступил в силу закон о вакцинных пропусках, и в правительстве заявляли, что с февраля начнут ослаблять ограничения.

Свой антирекорд и в Румынии — 20 тысяч заражений за сутки — и румынские врачи предупреждают, что это ещё не пик. Тем не менее, власти страны во вторник объявили, что пока не собираются вводить обязательную вакцинацию по примеру многих европейских соседей.