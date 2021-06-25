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Антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
25 Июня 2021, 18:00
Антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала года зафиксирован в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, 24 июня в Узбекистане было зарегистрировано 476 новых случаев коронавируса (днём ранее — 442) и 2 случая смерти от осложнений, вызванных этим заболеванием. Из них наибольшее количество заболевших выявлено в столице республики – 135 человек.

Напомним, в Узбекистане за последнюю неделю отмечается устойчивый рост заболеваемости КВИ. В настоящее время на лечении от коронавируса в медицинских учреждениях находится 3452 человека.


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