Антирекорд поставил павлодарец, 11 раз за два месяца нарушив закон

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В 2019 году полицейские Павлодарской области в отношении жителей региона возбудили более 16 тыс. административных дел, выписав штрафов на сумму 118 млн тенге, и ещё пяти тыс. нарушителей вынесено предупреждение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Если в 2018 году павлодарцы больше нарушали правила дорожного движения, переходя дорогу в неустановленных местах, то в 2019 году больше всего нарушили правила благоустройства - 1156 фактов. На 141 гражданина меньше любителей «горячительного»: если в 2018 году в отношении одной тыс. человек составлены материалы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, то в 2019 году их было 1141», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

На третьем месте среди всех совершаемых правонарушений - несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности: 865 нарушителей. Ещё 680 водителей задержаны за превышение скоростного режима. 733 человека обижали животных, нарушив правила содержания собак и кошек. 482 гражданина шумели по ночам, а 203 павлодарца хулиганили так, что на них поступили заявления.

«Полицейскими определён и рейтинг среди нарушителей. «Лидером» оказался 36-летний павлодарец, который только за два месяца этого года совершил 11 правонарушений: в сфере семейно-бытовых отношений, нарушения защитного предписания, появление в общественном месте в пьяном виде, курение в неустановленном месте, мелкое хулиганство. При этом судом дважды он был подвергнут аресту. Всего же за последние годы горожанин привлекался к ответственности 31 раз», - добавили в департаменте.