Антирекорд по заражению коронавирусом зарегистрирован в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за сутки выявлена коронавирусная инфекция у 302 человек. Это антирекорд, зафиксированный с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У 302 человек за сутки ПЦР-тест дал положительный результат, больные обратились за медицинской помощью. Из числа зараженных у 244 есть клинические симптомы заболевания. Большинство зараженных - жители Актобе. Во всех районах области есть больные, поступившие в больницы.

«Рост заболеваемости составил 1,9%. В целом, по области у 16 196 человек заражение коронавирусом подтверждено ПЦР-тестами, из них 77,5% выздоровели. В настоящее время на домашнем карантине находятся 6 053 человека, за ними ведется медицинское наблюдение», – сообщили в пресс-службе областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним , в Актюбинской области со 2 августа будут усилены карантинные ограничения. В субботу и воскресенье рынки и торговые точки, бани, сауны и объекты, оказывающие ряд других услуг, будут закрыты.