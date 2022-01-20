Антирекорд по заболевшим КВИ зафиксирован в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Самый большой прирост заболеваемости коронавирусом в Павлодарской области выявлен в городах Павлодар (400 больных), Экибастуз (250) и Аксу (31), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области за сутки зарегистрировано антирекордное количество заболевших, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. - Только в областном центре за последние сутки выявили 400 новых случаев, всего за сутки коронавирус подтвердился у 710 человек».

В ДСЭК добавили, что самый большой прирост заболеваемости выявлен в городах Павлодар (400 больных), Экибастуз (250) и Аксу (31). Поэтому в «красной» зоне по уровню заболеваемости находятся города Павлодар, Экибастуз, Аксу, Павлодарский, Баянаульский, Майский, Успенский, Иртышский, Щербактинский районы, а в жёлтой зоне – районы Актогайский, Аккулы, Железинский и Теренколь.

«В общей сложности на 20 января в регионе зарегистрировано 60 572 случая заболеваний коронавирусной инфекцией. Из них с симптомами 50 514, бессимптомное течение болезни было зарегистрировано у 10 058 человек», - добавили в департаменте.

Если с 3 по 9 января было зарегистрировано 232 случая, то с 10 по 16 января - 1208 положительных тестов на КВИ. Резкий рост заболеваемости эксперты связывают с распространением нового штамма коронавируса – омикрон, который опасен высокой скоростью передачи и устойчивостью к антителам у переболевших и привитых.

«На сегодня третью дозу вакцины в Павлодарской области получили почти 52 622 жителя. Только за последние сутки курс ревакцинации прошли 2 486 человек, - отметили в ведомстве. - Всего же от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 71,5 % жителей Прииртышья».

Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин.