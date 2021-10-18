Антирекорд по заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании - очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом, там каждый день фиксируются самые высокие цифры за последние три месяца. Так, в прошедшие сутки санитарные власти сообщили о 45 тысячах новых случаев и 57 летальных исходах. Специалисты отмечают: наибольший процент положительных тестов выявлен среди подростков, в стране начинается вакцинации граждан в возрасте от 12 до 15 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Антиреркоды по заболеваемости бьет и Россия: в стране отмечены свыше 34 тысяч новых случаев и без малого тысяча летальных исходов. На пике очередной волны Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе. В Румынии власти пытаются сдерживать рост числа случаев, ужесточая сознательность граждан. В Бухаресте в общественные места нужен санитарный пропуск. На сегодня в румынской столице выявляются 16 новых случаев на каждую тысячу жителей, всего в стране вакцинированы лишь 27% населения.

А в Италии продолжаются акции протеста против распространения санитарных пропусков - они теперь обязательны для доступа на все рабочие места. В выходные дни порядка 300 человек заблокировали вход в порт Генуи на северо-западе Италии, сотни людей собрались в порту Триеста. Всего в стране вакцинацию не прошли около 5 миллионов работников: их не увольняют, но и не оплачивают простой.