Антирекорд по суточному приросту COVID-19 зафиксирован во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Более 58 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки во Франции. Это самый высокий показатель за все время эпидемии в стране. Как отметил глава Национального управления здравоохранения Жером Саломон, в период весенней самоизоляции пиковые значения заражений не превышали 8 тысяч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Во Франции наблюдается наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом из всех европейских стран - 1,6 млн. 20% проводимых тестов дают положительный результат.

Только за первые три дня этой недели в стране от коронавируса скончались более 1600 человек, заразились - 130 тысяч. Нагрузка на больницы возросла до предела. Карантинные меры, снова введенные во Франции неделю назад, пока не дают видимых результатов.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в регионе Овернь-Рона-Альпы, откуда пациентов госпитализируют в другие регионы из-за того, что там в больницах больше нет мест.

«Я побывал в двух палатах отделения интенсивной терапии в Корбей-Эсонне. В первой лежал молодой человек 28 лет, в коме, интубированный, вентилируемый, со шприцами по 30 сантиметров, чтобы его кормить и снабжать необходимыми лекарствами, чтобы он оставался в живых. Во второй палате был полный мужчина 35 лет. Это реалии наших больниц, дамы и господа депутаты. Это происходит в наших больницах. И пока вы здесь обсуждаете какие-то важные проблемы, там, в больницах, мы боремся за жизни людей!» - отметил Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.