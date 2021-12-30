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Антирекорд Франции по коронавирусу: заражаются по два человека в секунду

30 Декабря 2021 10:10
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Антирекорд Франции по коронавирусу: заражаются по два человека в секунду

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французский парламент начал рассмотрение законопроекта об ужесточении санитарных мер. Среди прочего предполагается, что отрицательный результат ПЦР-теста больше не будет служить санитарным пропуском, только сертификат о вакцинации. Если депутаты одобрят документ, эти меры вступят в силу уже 15 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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По словам главы французского Минздрава Оливье Верана, 10% населения находятся в опасности — в контакте с заражёнными.

«За последние 24 часа коронавирус выявлен у 208 тысяч французов. Перед этой встречей я провёл подсчёты. Получается, что 24 часа в сутки, днём и ночью, каждую секунду больше двух человек заражаются коронавирусом», - отметил он.

По данным властей, так и не вакцинировались около 5 миллионов французов. Если закон будет принят, они фактически лишатся возможности участвовать в общественной жизни.

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#Здравоохранение   #Франция   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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