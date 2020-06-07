Антирасистские акции продолжаются в разных странах мира - ВВС

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Демонстрации протеста в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются в разных странах мира. Тысячи активистов в субботу вышли на улицы в десятках европейских и американских городах, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

В Британии демонстрации прошли в Лондоне, Манчестере, Кардиффе и других городах. В Лондоне демонстранты опускались на колени и выкрикивали: «Нет справедливости, нет мира!».

Люди приняли участие в демонстрациях, несмотря на указания правительства не собираться в толпы из-за возможности заразиться новым коронавирусом.

Практически все демонстрации прошли мирно, но к вечеру произошли стычки между митингующими и полицией близ резиденции премьер-министра на Даунинг-Стрит. По последним данным, как минимум 23 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов.

Митингующие проигнорировали просьбы властей не собираться на массовые мероприятия

Многие демонстранты в Лондоне вышли в масках и в перчатках. Некоторые несли плакаты, на которых было написано «Есть вирус хуже Covid-19, и он называется расизм».

Полиция в Северной Ирландии оштрафовала множество человек, так как скопление людей все еще запрещено.

Тысячи австралийцев с утра в субботу также вышли на митинги под лозунгами «Черные жизни важны». Помимо трагической истории с Флойдом, участники говорили о неравном положении в обществе австралийских аборигенов и о том, как с ними обращается полиция.

Наряду с «Я не могу дышать!» (отсылка к последним словам Джорджа Флойда) самой распространенной надписью на плакатах в руках у протестующих была «Земля другая, история та же!».

В Вашингтоне тысячи человек снова вышли на улицы, протестуя против расизма и насилия со стороны полиции. Демонстрации прошли близ Капитолийского холма и Белого дома. Протесты в США продолжаются уже 12 дней.

Несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы в канадском городе Торонто. Местная полиция сообщает, что все демонстрации проходят мирно. Участники акций выступают с плакатами «Нет справедливости, нет мира» и «Да, здесь это тоже есть».

Более 20 тысяч демонстрантов приняли участие в акциях против расизма и полицейского насилия во Франции. Полиция города Лилль в субботу применяла слезоточивый газ для разгона протестующих.

В столице Германии Берлине участие в митинге против расизма приняли около 15 тысяч человек.

Как сообщают местные СМИ, акция «Молчаливый протест» на центральной площади Александерплац прошла мирно и без стычек с полицией. Многие участники акции были одеты в черное и молча сидели на асфальте 8 минут и 46 секунд - именно столько времени полицейский применял удушающий прием против Флойда.

Акция в Берлине прошла мирно, но требование соблюдать дистанцию не соблюдалось

Протесты по всему миру начались после того, как в интернете была размещена видеозапись ареста в Миннеаполисе Джорджа Флойда, которого удушил полицейский.

Флойд был безоружен и лежал на земле в наручниках. Полицейский давил ему на шею коленом почти девять минут, хотя Флойд говорил, что не может дышать.

Полицейскому предъявлены обвинения в убийстве, а трем его коллегам - обвинения в соучастии в убийстве.



