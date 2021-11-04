Антиотмывочная система Казахстана пройдет оценку ЕАГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия международным стандартам», - сказала Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на пленарном заседании палаты.

Депутат пояснила, что при оценке будет оцениваться как техническое соответствие национального законодательства Международным стандартам ФАТФ, так и эффективность функционирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Негативный результат может привести к экономическим санкциям со стороны участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег- ФАТФ, которая объединяет свыше 200 стран», - предупредила Ольга Перепечина.

В частности, по словам сенатора, в случае непринятия мер все наши внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом, что может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной привлекательности.