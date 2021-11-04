Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Антиотмывочная система Казахстана пройдет оценку ЕАГ

Автор:  
Серик Сабеков
4 Ноября 2021, 10:27
Антиотмывочная система Казахстана пройдет оценку ЕАГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия международным стандартам», - сказала Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на пленарном заседании палаты.

Депутат пояснила, что при оценке будет оцениваться как техническое соответствие национального законодательства Международным стандартам ФАТФ, так и эффективность функционирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Негативный результат может привести к экономическим санкциям со стороны участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег- ФАТФ, которая объединяет свыше 200 стран», - предупредила Ольга Перепечина.

В частности, по словам сенатора, в случае непринятия мер все наши внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом, что может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной привлекательности.


Коррупция   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам