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Антинаркотическую социальную рекламу запустила полиция Алматы

7 Февраля 2022 22:08
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Антинаркотическую социальную рекламу запустила полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антинаркотическую социальную рекламу «Өз өміріңе балта шаппа» запустила полиция Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Социальный ролик изготовлен в целях привлечения внимания молодежи к бичу современности и на последствия, которые приводят вследствие употребления наркотиков.

«Целевая аудитория - это молодые люди, которые чаще всего подвержены дурному влиянию и, в виду своей незрелой психики, могут попасть на уловки наркодилеров. В ролике продемонстрированы последствия, как для потребителей наркотиков, так и для его распространителей. В съемках приняли участие известные актеры, спортсмены и видные деятели, за что им особая благодарность. По-сути, мы говорим о мотивационной антинаркотической рекламе и о позитивных морально-нравственных установках,- поделился идеей создания ролика начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Как отметили в полиции, во время создания ролика задачей было сделать телевизионном продукте, который задержал бы внимание скептически настроенной молодежи и зародило зерно сомнения в современных мифах о том, что наркотики могут стать гармоничным дополнением жизни, что от этого может зависеть жизненный успех.


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#Алматы   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Гульзат Сахова

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