Антинаркотическую акцию провели в колонии особого режима в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе департамента УИС по городу Нур-Султану с управлением по профилактике наркопреступности департамента полиции Нур-Султана составлен совместный План по профилактике употребления наркотических средств, а также распространения среди спецконтингента, содержащихся в учреждениях департамента на 2021-2022 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УПН ДП столицы.

Во исполнение Плана в учреждении ЕЦ-166/5 (колонии особого режима) среди осужденных организована антинаркотическая акция. К данному мероприятию привлечены осужденные, за преступления, связанные с наркопреступностью, а также осужденные, склонные к употреблению наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ.

Мероприятие проведено с привлечением врача-нарколога Городского Центра психического здоровья Койшибеков Т.Т., а также психолог реабилитационного цента Ренессанс Рущук Александр.

Сотрудниками УПН ДП города Нур-Султан доведена информация о проделанной работе по противодействию наркопреступности, врач-нарколог озвучил последствия наркомании, призывая осужденных сделать правильный выбор, не губить свое здоровье.

К проведению антинаркотической пропаганды столичным департаментом УИС привлекаются специалисты различных сфер: врачи-наркологи, психиатры, психологи, педагоги, юристы, представители общественных организаций, родственники осужденных, а также другие субъекты, которые могут оказать положительное влияние на осужденных. Родственники осужденных привлекаются с целью оказания положительного воздействия на осужденных, предупреждение совершения родственниками и осужденными противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, распространением наркомании. С прибывающими к осужденным на длительные и краткосрочные свидания родственниками проводятся беседы о недопущении склонения осужденными своих родственников к совершению противоправных действий по доставке в учреждения наркотических средств», - комментирует начальник департамента УИС по городу Нур-Султану Даулет Рахимбеков.



