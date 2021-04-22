Антинаркотическое взаимодействие в Центральной Азии представлено странам-донорам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в онлайн-режиме принял участие в донорской конференции Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Подчеркнув, что наркоугроза в современном мире не имеет границ, А. Рахметуллин призвал страны-участницы и международные организации активизировать донорскую помощь и поддержку деятельности центра. Результаты работы ЦАРИКЦ имеют важное значение для улучшения наркоситуации не только в Центральной Азии, но и широко за её пределами.

Директор ЦАРИКЦ Рустам Азиз Мирализода и глава Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Нур-Султане Навид Риаз проинформировали участников конференции о работе центра, направленной на укрепление информационно-аналитического и оперативного сотрудничества компетентных органов сторон, а также реализацию Глобальной стратегии УНП ООН на 2021-2025 годы.

В поддержку дальнейшего усиления потенциала ЦАРИКЦ, в том числе расширения состава его участников и укрепления нормативно-правовой базы, также выступили заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров, региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии Ашита Миттал, посол США в Казахстане Уильям Мозер и представители других дипломатических миссий. В мероприятии приняли участие представители более 25 стран и международных организаций, аккредитованные в Казахстане.

ЦАРИКЦ – международная организация со штаб-квартирой в г.Алматы, созданная в 2009 г. при поддержке УНП ООН. Государствами-участниками являются Казахстан, страны Центральной Азии, Азербайджан и Россия. Более 15 государств и международных организаций имеют статус наблюдателя при ЦАРИКЦ. Основной целью деятельности Центра является координация усилий компетентных органов государств-участников в противодействии транснациональной наркопреступности.