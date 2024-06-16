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    02:35, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Антинаркотический ролик в формате Minecraft сняла полиция

    Антинаркотический ролик в формате Minecraft сняла полиция
    Фото: кадр из видео

    Антинаркотический социальный ролик в формате популярной игры Minecraft запустила полиция Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    Полиция Алматы уделяет особое внимание профилактике правонарушений и преступлений посредством медиапроектов — соцроликов, сюжетов, репортажей, зарисовок.

    — В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков дала старт антинаркотическому месячнику. Под эгидой указанного месячника презентован социальный ролик, предназначенный для аудитории 10+. Он изготовлен в формате популярной детской игры «Minecraft», чтобы основной посыл был доступен подросткам, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Несовершеннолетние Видео Алматы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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