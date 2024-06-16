02:35, 16 Июнь 2024 | GMT +6
Антинаркотический ролик в формате Minecraft сняла полиция
Антинаркотический социальный ролик в формате популярной игры Minecraft запустила полиция Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Полиция Алматы уделяет особое внимание профилактике правонарушений и преступлений посредством медиапроектов — соцроликов, сюжетов, репортажей, зарисовок.
— В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков дала старт антинаркотическому месячнику. Под эгидой указанного месячника презентован социальный ролик, предназначенный для аудитории 10+. Он изготовлен в формате популярной детской игры «Minecraft», чтобы основной посыл был доступен подросткам, — говорится в сообщении.