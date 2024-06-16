Антинаркотический ролик в формате Minecraft сняла полиция

Полиция Алматы уделяет особое внимание профилактике правонарушений и преступлений посредством медиапроектов — соцроликов, сюжетов, репортажей, зарисовок.

— В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков дала старт антинаркотическому месячнику. Под эгидой указанного месячника презентован социальный ролик, предназначенный для аудитории 10+. Он изготовлен в формате популярной детской игры «Minecraft», чтобы основной посыл был доступен подросткам, — говорится в сообщении.