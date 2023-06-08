Антинаркотические билборды установили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные ведомства совместно с местными исполнительными органами Жамбылской области активизируют борьбу с наркопреступностью, принимая комплексные меры по противодействию этому чрезвычайно опасному социальному явлению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в областном центре городе Таразе, а также в населенных пунктах районов области, установлено 29 баннеров и билбордов антинаркотического характера. В регионе проводится комплекс антинаркотических мероприятий, направленных на повышение наркологической грамотности населения и пропаганду здорового образа жизни.

В Казахстане с 26 мая проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу. В ведомстве считают, что главная задача месячника - объединить общество, активизировать превентивную работу для сохранения здоровья детей подростков и молодежи. Это требует широкого информирования населения с использованием современных методов визуализации и обсуждения проблем наркомании.

«Помимо работы, направленной на выявления правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в Жамбылской области проводится активная профилактическая антинаркотическая работа. В учебных заведениях области организуют лекции, обсуждения, демонстрируют документальные фильмы о вреде наркотиков, проводят интерактивные занятия, круглые столы. Целевая аудитория – это молодые люди, которые чаще всего подвержены дурному влиянию и, ввиду своей незрелой психики, могут попасть на уловки преступников», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщилось, в ходе республиканского месячника по борьбе с наркоманией в Жамбылской области из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств.

За 4 месяца 2023 года жамбылской полицией выявлено 193 наркоправонарушения, в том числе 76 преступлений и 117 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств. Проведено 250 профилактических мероприятий в учебных заведениях с охватом более 3 тысяч студентов.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Площади произрастания конопли определяются цифрой в 138 тысяч га. Ежегодно в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков, и основной акцент при этом делается на Жамбылскую область, как на регион, наиболее подверженный этому социально опасному явлению.