Антимонопольщики помогли start-up компании возобновить перевозку пассажиров на Медеу-Шымбулак

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Появление нового игрока на рынке перевозки пассажиров электрокарами на «Медеу-Шымбулак» снизило цены на услуги на 25%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Благодаря вмешательству антимонопольного департамента по г. Алматы на рынок услуг такси на маршруте «Медеу-Шымбулак», где ранее перевозкой пассажиров занималась компания с исключительными правами на данный вид услуг по этому маршруту, ТОО «Оператор ЭЗС», вошел новый перевозчик - start-up проект по развитию инфраструктуры быстрых зарядных станций для электромобилей такси Blue Sky Energy.

Войдя на рынок, новый перевозчик сразу выставил цены на свои услуги примерно на 25% ниже, чем у действовавшего перевозчика с эксклюзивными правами. Результатом добросовестной конкуренции стало снижение цен прежнего перевозчика до уровня цены конкурента.

Вопрос ограничения доступа на рынок услуг перевозки пассажиров по маршруту «Медео-Шымбулак» был рассмотрен в августе 2021 года на заседании регионального Совета по барьерам при антимонопольном департаменте по г. Алматы. Как стало известно, компания-такси электрокаров Blue Sky Energy оказывала услуги на данном маршруте с сентября 2020 года, прошла процедуру регистрации электрокаров через электронную базу данных для проезда на особо охраняемую природную зону урочища «Шымбулак». Но с 1 марта 2021 года ей отказали в беспрепятственном въезде на территорию урочища «Шымбулак», так как исключительные права на перевозку пассажиров в данном направлении у местных исполнительных органов получило ТОО «Оператор ЭЗС». Больше полугода start-up компания не могла добиться разрешения на въезд на «Шымбулак». После рассмотрения данного вопроса на заседании Совета по барьерам и признании его барьером, препятствующим входу нового игрока на рынок, антимонопольщики г. Алматы вынесли уведомление в адрес управления зеленой экономики г.Алматы, и в сентябре start-up компания возобновила перевозку пассажиров на территорию урочища «Шымбулак».