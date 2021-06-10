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    19:32, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Антимонопольный орган выявил картельный сговор фармкомпаний в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО «КазБелМедФарм» и ТОО «MEDIX», передает МИА «Казинформ».

    Расследование проводилось в части поддержания цен на закупках ТОО «СК-Фармация» вакцины дифтерийно-столбнячной-бесклеточной коклюшной, комбинированной с вакциной против гепатита В рекомбинантной, с вакциной против полиомиелита инактивированной и с вакциной против гемофильной инфекции типа b, также мизопростола и гидроксикарбамида. Общая сумма закупок составляет 9,1 млрд тенге.

    В ходе расследования установлены признаки неправомерных действий, используемых ТОО «КазБелМедФарм» и ТОО «MEDIX» при участии в закупках ТОО «СК-Фармация». Например, в некоторых закупках один участник подает ценовое предложение, равное цене, выделенной заказчиком, а другой участник - на несколько тиын меньше, что позволяет выигрывать конкурса с минимальным снижением.

    Данные действия позволяли компаниям побеждать в конкурсах и заключать договоры по наиболее выгодным ценовым условиям, что не соответствует принципам добросовестной конкуренции и эффективного/оптимального использования бюджетных средств.

    Признаки картельного сговора также проявляются другими доказательствами. Как выяснилось во время расследования, в штате данных компаний числились одни и те же сотрудники и по факту работали в одном офисе, складские помещения располагались в одном и том же месте, заявки для участия в тендерах подавались с одинаковыми ценами.

    Окончательное решение по итогам расследования и штрафные санкции будут определены судом.

    Также антимонопольным ведомством продолжаются расследования по признакам картельного сговора в отношении ТОО «Акниет», ТОО «КФК Медсервис Плюс» и ТОО «Стофарм», выигравших тендеры ТОО СК «Фармация» на услуги по транспортировке и хранению лекарственных средств и медицинских изделий. В настоящее время данные расследования приостановлены, идут судебные разбирательства.


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