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    15:25, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Антимонопольной службе Казахстана исполнилось 30 лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме онлайн проходит международный круглый стол «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященный 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В работе круглого стола принимают участие представители антимонопольной службы Беларуси, России, Кыргызстана, Армении.

    «От имени антимонопольного органа Казахстана и от себя лично сердечно приветствую участников круглого стола, приуроченного к 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан, проводимого сегодня совместно с Центром развития и защиты конкурентной политики. 7 июня 1991 года ровно 30 лет назад Указом Президента тогда еще Казахской ССР № 330 был образован первый антимонопольный орган Казахстана. Хочу особо подчеркнуть, что, отмечая в этом году данное знаменательное событие, мы также придаем особый смысл впервые празднуемому «Дню работника антимонопольного органа», который с этого года решением Правительства учрежден в качестве профессионального праздника», - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин.

    Председатель Агентства поздравил своих коллег с юбилейной датой.

    «Поздравляю своих коллег, друзей, всех причастных к антимонопольной деятельности с нашим общим праздником, а также выражаю огромную благодарность тем, кто стоял у истоков создания и становления антимонопольного органа Казахстана», - обратился глава Агентства.

    Ранее Серик Жумангарин отметил роль конкурентной политики.


    Теги:
    Серик Жумангарин Другие государственные органы
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