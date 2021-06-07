Антимонопольной службе Казахстана исполнилось 30 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В режиме онлайн проходит международный круглый стол «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященный 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе круглого стола принимают участие представители антимонопольной службы Беларуси, России, Кыргызстана, Армении.

«От имени антимонопольного органа Казахстана и от себя лично сердечно приветствую участников круглого стола, приуроченного к 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан, проводимого сегодня совместно с Центром развития и защиты конкурентной политики. 7 июня 1991 года ровно 30 лет назад Указом Президента тогда еще Казахской ССР № 330 был образован первый антимонопольный орган Казахстана. Хочу особо подчеркнуть, что, отмечая в этом году данное знаменательное событие, мы также придаем особый смысл впервые празднуемому «Дню работника антимонопольного органа», который с этого года решением Правительства учрежден в качестве профессионального праздника», - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин.

Председатель Агентства поздравил своих коллег с юбилейной датой.

«Поздравляю своих коллег, друзей, всех причастных к антимонопольной деятельности с нашим общим праздником, а также выражаю огромную благодарность тем, кто стоял у истоков создания и становления антимонопольного органа Казахстана», - обратился глава Агентства.

Ранее Серик Жумангарин отметил роль конкурентной политики.