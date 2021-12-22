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Антимонопольное ведомство подало в суд на энергоснабжающую компанию в СКО

22 Декабря 2021 15:20
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Антимонопольное ведомство подало в суд на энергоснабжающую компанию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент Комитета по регулированию естественных монополий направил исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд на действия теплоснабжающей организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации ведомства, требование подано с целью обязать ТОО «Севказэнергосбыт» прекратить начисление за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей тепловой энергии, и произвести перерасчет начисленной суммы.

В департаменте отметили, что в их адрес поступают обращения жителей Петропавловска, которым начислили суммы за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей тепловой энергии. В начале декабря с ТОО «Севказэнергосбыт» и ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» прошло совещание по этому поводу. После «Севказэнергосбыт» сообщил антимонопольщикам о прекращении начислений за тепловые потери потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии.

«Данные о прекращении начислений за тепловые потери потребители, не имеющие приборов учета тепловой энергии, увидят в счетах за коммунальные услуги, полученные в декабре 2021 года. Между тем, потребителям, имеющим приборы учета, которые находятся не на границе балансовой принадлежности, ТОО «Севказэнергосбыт» продолжает производить начисления за тепловые потери», - пояснили в департаменте.

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#Северо-Казахстанская область   #ЖКХ  
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Автор:

Олеся Жуковень

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