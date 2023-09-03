Антимигрантские погромы произошли на Кипре

ЛИМАССОЛ. КАЗИНФОРМ - Полиция Кипра арестовала 13 человек после антимигранских беспорядков на прибрежном курорте Лимассол. Это второй случай после Хлорака за последние две недели на Кипре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Полиция Кипра арестовала 13 человек после антимигранских беспорядков на прибрежном курорте Лимассол.

Магазины, которые иммигранты (в основном, сирийцы, но также вьетнамцы) арендуют у греков-киприотов, были разграблены и подожжены. В результате нападения людей, скрывавших лица под капюшонами, пострадали по меньшей мере 5 человек, были также подожжены мусорные баки и два автомобиля.

Президент Кипра Никос Христодулидес провел срочное совещание с кабинетом министров после ночных беспорядков в Лимассоле. Это второй подобный инцидент за последние две недели с участием «экстремистских преступных элементов», говорится в коммунике.

Сообщается, что власти принимают дополнительные меры в Лимассоле, где на среду, 6 сентября, запланирована антимигрантская акция у президентского дворца. Правительство заявило местным СМИ, что уделит первоочередное внимание разрядке ситуации, прежде чем рассматривать вопрос об ответственности должностных лиц за инциденты в Хлораке и Лимассоле, в том числе высокопоставленных полицейских.