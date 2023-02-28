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Антилидером по готовности к паводкам стала Павлодарская область

28 Февраля 2023, 15:34
Антилидером по готовности к паводкам стала Павлодарская область Фото: m.ru24.net

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 179 предупреждений о неготовности к паводкам получили областные акиматы. Из них больше 100 направлено Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше десятка предупреждений получили акиматы Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей.

«Последние события с паводками показывают, что к организации превентивных мероприятий и ликвидации последствий паводков привлекаются сотрудники органов гражданской защиты, а акиматы сообщают о полной готовности к оперативному реагированию на паводковые угрозы», - сказал глава МЧС Юрий Ильин во время заседания Правительства.

Он привел в пример Алматинскую и Абайскую области, где для работ по откачке воды, укладке мешкотары, очистке арыков и русел рек, вывоза снега и строительства защитных дамб привлекались воинские части гражданской обороны, пожарные и спасатели.

«В экстренных случаях для откачки воды привлекаются пожарные машины, нецелевое использование которых приводит к выводу их из строя и дорогостоящему ремонту», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане при неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. Угроза подтоплений сохраняется в Туркестанской и Кызылординской областях.


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