Антиквар перепродал за миллионы африканскую маску, купленную за сотню долларов

Пожилая пара во Франции подала в суд на торговца антиквариатом, который купил у них африканскую маску за 158 долларов, а затем перепродал ее за 4,4 миллиона долларов. 81-летняя женщина и ее 88-летний муж, утверждают, что антиквар обманул их, не сказав, о ценности маски, передает агентство Kazinform со ссылкой на All That’s Interesting.

Пара нашла маску у себя дома в сентябре 2021 года и решила продать ее местному антиквару. Посчитав что, маска ничего не стоит, они согласились отдать ее за 150 фунтов стерлингов (примерно 158 долларов).

Антиквар не стал выставлять маску в своем магазине. Вместо этого он немедленно запросил оценку у нескольких аукционных домов Франции. Первые два оценили стоимость маски менее чем в 600 евро, но третий аукционный дом, специализирующийся на африканских артефактах, определил, что маска может стоить значительно больше, по данным Business Insider.

Радиоуглеродное датирование показало, что артефакт представляет собой редкую маску XIX века, используемую в ритуалах Нгил, африканского тайного общества и части народа Фанг в Габоне. Согласно протоколам суда, «известно, что во всем мире, в музеях и коллекциях, существует всего около дюжины таких экземпляров».

Маски Нгил невероятно редки. Газета Gourmet Gazette сообщает, что французские колонизаторы в Африке запретили деятельность тайных обществ в 1910 году, а традиционные ритуалы общества Нгил были прекращены в 1920 году.

Как выяснилось, маску привез из Габона в начале 20 века дед мужчины, который, по данным Art Net, был губернатором в Африке.

В итоге маска была продана за 4,4 миллиона долларов на специализированном аукционе в Монпелье в марте 2022 года. Пара узнала, насколько ценна маска, только когда прочитала в газете о ее продаже за 4,4 миллиона долларов. Затем они подали в суд на антиквара, полагая, что он намеренно ввел их в заблуждение относительно потенциальной ценности маски.

- Только человек с прекрасным знанием арт-рынка способен организовать продажу через аукционный дом, запросив экспертизу и заручившись помощью эксперта по африканским маскам, — говорится в иске.

Их обвинения подтверждаются утверждением о том, что еще до того, как он проконсультировался с аукционными домами, перекупщик обратился к садовнику пары, чтобы получить дополнительную информацию о происхождении семьи и попытаться определить подлинность маски. Согласно иску, он поделил прибыль от продажи с садовником.

Защита торговца антиквариатом утверждала, что он «торговец подержанными товарами, а не антиквар и не может считаться профессиональным оценщиком». Он ничего не знает об африканском искусстве».

Он также утверждает, что предоставил маску на радиоуглеродное датирование и другие экспертные оценки только по требованию аукционного дома, а не потому, что сам считал ее ценной.

Первоначально торговец попытался урегулировать иск во внесудебном порядке, предложив выплатить паре 315 000 долларов. Но дети пары выступили против этого предложения.

Апелляционный суд конфисковал выручку от продажи, составляющую примерно 3,3 миллиона долларов после уплаты налогов. Судебный процесс все еще продолжается.

Это не единственный спор вокруг маски. Некоторые жители Габона призвали вернуть маску, заявив, что она была украдена французскими колонизаторами у народа Фанг.