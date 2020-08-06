Антикризисный план по развитию высшего образования предложил МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикризисный план по развитию высшего образования предложило Министерство образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу главы МОН Асхата Аймагамбетова в Facebook.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министерству провести работу по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, напомнил Асхат Аймагамбетов.

«В 2018 году был принят закон, по которому вузам была предоставлена академическая и управленческая свобода. Будучи ответственным за этот законопроект, знаю, насколько важным шагом было его принятие. Сегодня по прошествии 2-х лет мы видим необходимость работы в данном направлении. Что предлагает министерство? Антикризисный план по развитию высшего образования, который станет основой для дальнейшей модернизации системы высшего образования и повышения ее конкурентоспособности», - обозначил министр.

Для разработки плана, состоящего из трех шагов, была создана экспертная группа, которая с марта текущего года проводит обсуждение.

Первый шаг:

1) Важно стимулировать вовлечение в образование представителей бизнеса и производства, иностранных преподавателей, обмен специалистами на межрегиональном уровне.

Образование должно готовить обучающихся к реалиям рынка, максимально стараться не отставать от них.

В связи с этим министр считает нужным пересмотреть требования по остепененности, штатности и базовому образованию.

«Не стоит задача отмены этих критериев как таковых, но они не должны ограничивать свободу вузов. В частности, по таким направлениям подготовки, как «Ресторанное дело», «Бухгалтерия», «Туризм», «Услуги», «Финансы», «IT», «Журналистика», «Связи с общественностью», «Стандартизация и сертификация», требования по остепененности и штатности являются бессмысленными и затрудняют вовлечение специалистов-практиков в преподавание», - пояснил глава МОН.

2) Внедрение возможности выбора дистанционной или смешанной формы обучения в сочетании с традиционным очным обучением.

«Выбор окончательной формы остается за студентом. Предлагаемая форма обучения будет отличаться от того, что было весной, так как изначально дистанционную форму внедряли как временное решение. Конечно, эту работу необходимо будет сочетать с обучением преподавателей и обновлением образовательных программ. Для полноценной адаптации дистанционной формы обучения необходимы законодательные изменения», - продолжил министр.

3) Предлагается также сделать рамочными типовые учебные программы по циклу ООД, сделать их четким формулированием результатов обучения, которые должны быть достигнуты по итогам освоения ООД.

Сегодня в типовых программах описываются не только результаты, но и методы их достижения. Министерство не должно в это вмешиваться, академическая свобода должна быть полноценной, отметил Асхат Аймагамбетов.

4) Вскоре докторанты, как и другие студенты, начнут новый учебный год. По сегодняшним нормативным актам докторанты должны утвердить тему диссертации в течение первого семестра обучения.

«Практически это почти всегда носит формальный характер, пропадает гибкость определения направления научного исследования. Докторант и его руководитель должны сами определять сроки утверждения темы диссертации по мере ее проработанности. В образовании и науке не должно быть формального подхода! То же самое касается сроков утверждения индивидуальных учебных планов (ИУП) докторантов. МОН не должен регламентировать сроки и содержание таких документов. Мы будем дальше работать над снижением отчетности в вузах», - констатировал глава Минобразования.

5) Отмена ВОУД. Данный вид контроля никогда не был достаточно эффективным. В условиях расширения академической самостоятельности, когда каждый вуз готовит свои образовательные программы, ВОУД фактически становится бессмысленным.

Второй шаг программы:

«В настоящее время задача МОН и вузов - не только обеспечить высокий уровень качества образования, но и снизить финансовую нагрузку на обучающихся. Я уже обратился к вузам с рекомендацией не повышать стоимость за обучение, но для этого нужно создать условия для вузов», - напомнил он.

В связи с этим предлагается следующий пакет антикризисных мер:

1. Отмена требования по соотношению минимальных затрат вуза на одного обучающегося на платной основе и стоимости гранта. В условиях повышения размера госгранта это требование не должно стать оправданием ценовой политики вузов.

2. Отмена требования по обязательному наличию ученой степени и требования работать в штате для практико-ориентированных направлений подготовки.

3. Отмена требования по соотношению количества преподавателей к количеству студентов. В новых условиях развития образования данное требование становится неактуальным.

4. Отмена требования по форме проведения итогового контроля. «По таким направлениям, как «Финансы», «Бухгалтерский учет», «IT», «Ресторанное дело», достижение результатов обучения подтверждается не дипломной работой, а навыками конкретной практической работы, теми же демонстрационными экзаменами или проектами. То же самое касается курсовых работ, которые до сих пор пишутся для «галочки» в некоторых вузах.

5. Требование о трудоустройстве в течение года после выпуска на период пандемии будет учитываться только при анализе. Кроме того, теперь нами будет учитываться не только трудоустройство выпускников, но и создание этими выпускниками вузов новых рабочих мест.

6. Пересмотр требования по видам материальных активов, которыми должен обладать вуз. Главным должно быть наличие условий для обеспечения качества образования, а не виды активов», - перечислил министр.

Третий шаг программы:

В любом случае необходимо следить за качеством образования. МОН должен продолжать политику выявления недобросовестных вузов-«пылесосов». В то же время от жесткой политики государственного контроля страдают и добросовестные вузы, подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

В связи с этим было поддержано предложение по ранжированию вузов по лигам, которое ранее было озвучено на заседании НСОД.

Первая категория: вузы, конкурентоспособные на международном уровне. Главным критерием для них будет высокий уровень научных исследований. Это вузы, где наука задает тон образовательным программам и оказывает влияние на экономику страны. Такие вузы будут иметь 100 % академической свободы. Освобождение от госконтроля позволит им не отвлекаться на проверки. Полная презумпция доверия. Вторая категория: вузы, конкурентоспособные на национальном уровне. У них будет такой же уровень академической свободы, как и у вузов первой категории. Они также будут освобождены от проверок.

«Относительно третьей категории. Не все региональные вузы могут конкурировать на республиканском уровне, однако студентам, оставшимся в регионах, они дают хороший уровень образования и ориентируются на «своего» обучающегося. Региональные или отраслевые вузы (третья категория) будут иметь большой объем академической свободы. Эти вузы будут проверяться только по системе оценки рисков», - разъяснил министр.

Четвертая категория: все другие вузы. Они будут подвергаться постоянному госконтролю в полном объеме, для них будут действовать многие требования и нормы в связи с низким уровнем качества и доверия к этим вузам.

В основе ранжирования вузов по 4 категориям лежит конкуренция вузов по повышению качества образования и науки, а конкуренция, как известно, всегда полезна, заключил он.

«В целом, мы считаем, что реализация этих трёх шагов позволит придать дополнительный импульс всей сфере высшего образования в нашей стране, а конкуренция, основанная на реальной эффективности образования, благодаря академической свободе улучшит качество работы вузов, и, как результат, поможет стать их выпускникам еще более конкурентоспособными, в том числе и на международном уровне.

Я понимаю, что данные предложения могут быть по-разному восприняты. Но искренне считаю, что в нынешнее время необходимо принимать такие решения.

Мы должны больше доверять и друг другу, и вузам, и студентам, и преподавателям. Только так можно осуществить позитивные изменения», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, на третьем заседании Национального совета общественного доверия, прошедшем 27 мая 2020 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал обеспечить поэтапную профилизацию вузов, а также повышение специализации и качества образования.

«Важнейшим аспектом качества образования должно стать внедрение всемерное развитие культуры академической честности. Министерство (МОН РК – прим. авт.) обязано поддерживать и развивать вузы, которые являются членами лиги академической честности», - отметил К. Токаев.

На третьем заседании Национального совета общественного доверия член НСОД Асылбек Кожахметов предложил разделить вузы на лиги для повышения конкурентоспособности. Предложение было поддержано Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Я, в принципе, поддерживаю предложение о том, чтобы в целом наши вузы были бы условно поделены на так называемые лиги, как это существует или имеет место в футболе – 1, 2, 3 лиги, и они могли бы конкурировать друг с другом, соперничать друг с другом», - отметил Глава государства.

5 августа Президент РК принял министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова. Глава государства поставил перед ведомством задачу по дальнейшему расширению академической самостоятельности вузов, повышению качества высшего образования и развитию вузовской науки.