Антикризисные налоговые меры – какие шаги предпринимает государство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о предпринимаемых Правительством антикризисных налоговых мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев Ваш депутатский запрос по антикризисным налоговым мерам, сообщаем следующее. Как вы знаете, в период чрезвычайного положения приняты 3 постановления Правительства, предусматривающие налоговые стимулы для поддержки бизнеса. Освобождены от налога на имущество уязвимые секторы малого и среднего бизнеса, такие как сфера услуг населению, торговля непродовольственными товарами, туризм», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, принятые меры охватывают также субъектов агропромышленного комплекса.

«Так, производители сельскохозяйственной продукции освобождены от земельного налога, до 1 октября текущего года снижена ставка НДС до 8% на социально значимые продтовары по 19 позициям. Освобождены от уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда с 1 апреля до 1 октября текущего года субъекты предпринимательства по 29 видам деятельности», - перечислил Премьер.

«До 1 июня текущего года для всех субъектов малого и среднего бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей в бюджет, социальных платежей, приостановлены меры исполнения налоговых обязательств, продлены сроки исполнения уведомлений по камеральному контролю», - добавил А. Мамин.

30 марта 2020 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налоговой политики». 19 мая 2020 года Правительство одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения. Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев высказался по поводу дальнейшего продления отсрочек для бизнеса по налогам.

