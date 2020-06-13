Антикризисные налоговые меры – какие шаги предпринимает государство
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о предпринимаемых Правительством антикризисных налоговых мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Рассмотрев Ваш депутатский запрос по антикризисным налоговым мерам, сообщаем следующее. Как вы знаете, в период чрезвычайного положения приняты 3 постановления Правительства, предусматривающие налоговые стимулы для поддержки бизнеса. Освобождены от налога на имущество уязвимые секторы малого и среднего бизнеса, такие как сфера услуг населению, торговля непродовольственными товарами, туризм», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, принятые меры охватывают также субъектов агропромышленного комплекса.
«Так, производители сельскохозяйственной продукции освобождены от земельного налога, до 1 октября текущего года снижена ставка НДС до 8% на социально значимые продтовары по 19 позициям. Освобождены от уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда с 1 апреля до 1 октября текущего года субъекты предпринимательства по 29 видам деятельности», - перечислил Премьер.
«До 1 июня текущего года для всех субъектов малого и среднего бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей в бюджет, социальных платежей, приостановлены меры исполнения налоговых обязательств, продлены сроки исполнения уведомлений по камеральному контролю», - добавил А. Мамин.Напомним, 16 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О дальнейших мерах по стабилизации экономики». 22 марта Премьер-Министр Аскар Мамин подписал Постановление Правительства Республики Казахстан в целях реализации Указа Президента о дальнейших мерах по стабилизации экономики.
19 мая 2020 года Правительство одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.
Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев высказался по поводу дальнейшего продления отсрочек для бизнеса по налогам.
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