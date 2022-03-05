Антикризисные меры поддержки предпринимателей прорабатывает Нацпалата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов рассказал о работе над пакетом антикризисных мер поддержки предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй блок вопросов мы отрабатываем отдельно. По курсу (тенге - прим. авт.) народ «попадает», по транспорту тоже. Соответственно, у многих происходят задержки с кэш-фло (совокупность распределенных во времени поступлений (притока) и выплат (оттока) денежных средств, генерируемых хозяйственной деятельностью предприятия, прим. авт.)», - сказал Раимбек Баталов во время прямого эфира Нацпалаты касательно работы оперативного штаба по антикризисным мерам.

Он пояснил свою мысль.

«Если не идут комплектующие или сырье, понятно, что у тебя нарушается цепочка поставок и ты остаешься без товаров. Может на время «встать» производство. Поэтому мы параллельно отрабатываем компенсационные меры поддержки. Мы их прорабатываем, но это непросто, потому что бюджет не резиновый», - добавил глава Нацпалаты.