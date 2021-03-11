Антикризисные меры оказывают позитивное воздействие на нивелирование влияния пандемии – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикризисные меры Правительства и Национального банка РК оказывают позитивное воздействие на нивелирование влияния пандемии COVID-19. Такое мнение выразила эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман Жусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потери глобальной экономики, обусловленные коронакризисом, являются критическими и доходят, по оценкам международных финансовых организаций, до -7,6% мирового ВВП. Международной валютный фонд отмечает, что кризис 2020 года является наихудшим со времён Великой депрессии 30-х годов XX века. В целом МВФ прогнозирует рецессию в 157 странах из 194. Не стал исключением в этом отношении и Казахстан. При том что по сравнению со странами Евразийского экономического союза экономика Казахстана пострадала меньше остальных, сокращение экономики в стране составило всего 2,6%. Для сравнения ВВП России сократился на 3,1%», - прокомментировала Айман Жусупова.

По ее словам, процесс полного восстановления ВВП к докризисным уровням среди стран ЕАЭС прогнозируется, в первую очередь, в Казахстане и ожидается во второй половине 2021 года.

«Как отмечают экономисты, именно меры государственной поддержки населению и бизнесу во многом повлияли на то, что экономике страны удалось избежать более масштабного урона. Антикризисные меры в основном были направлены на восстановление малого и среднего бизнеса и недопущение остановки предприятий, а также на сдерживание безработицы. В числе мер были отсрочка платежей по кредитам населения и предпринимателей на 90 дней — с 16 марта до 15 июня, в дальнейшем рефинансирование пострадавших предпринимателей. В числе других мер - расширение льготного кредитования МСБ, увеличение финансирования оборотного капитала. В результате налоговые послабления получили 700 тысяч предпринимателей, 80% заемщиков пострадавших отраслей воспользовались отсрочками по кредитам, 40 тысяч предпринимателей воспользовались проектным финансированием», - пояснила эксперт.

Так, всего на антикризисные меры было направлено около 6 трлн тенге, или 9% от ВВП Казахстана, что сопоставимо с показателями развитых стран.

Айман Жусупова, исходя из текущей ситуации в стране, считает, что антикризисные меры Правительства и Национального банка РК оказывают позитивное воздействие на нивелирование влияния пандемии COVID-19.

«В стране наблюдаются улучшение деловой активности, восстановление реального сектора экономики, ускорение роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Стоит отметить, что Международный валютный фонд также положительно оценивает государственные меры реагирования Казахстана на пандемию. По мнению МВФ, меры Национального банка РК и Правительства в ответ на пандемию COVID-19 и ухудшение внешнеэкономических условий были решительными и своевременными. Миссия МВФ высоко оценила также политику инфляционного таргетирования Национального банка», - высказала эксперт.

При этом, по ее мнению, Казахстан ставит достаточно амбициозные цели в сфере экономической политики в 2021 году. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что ключевыми результатами нового плана развития должны стать выход на траекторию роста на уровне более 5% к 2025 году, увеличение доли МСБ в ВВП до 35%, объема инвестиций в основной капитал – до 30% от ВВП, несырьевого экспорта – в два раза, производительности труда – на 45%.

«Наряду с этим, в феврале 2021 года на Высшем совете по реформам были дополнительно разработаны и рассмотрены 8 срочных новых мер, направленных на поддержку бизнеса. Среди них снижение налоговой нагрузки на субъекты МСБ и в целом сокращение требований к бизнесу, расширение перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений Правительством, расширение перечня организаций, субсидируемых в рамках «Дорожной карты бизнеса –2025».

По прогнозам экономистов, внедрение данных мер уже в текущем году позволит увеличить официальную занятость, инвестиции в обрабатывающую промышленность, а также к 2025 году снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда для 75% субъектов микро- и малого бизнеса и сократить долю теневой экономики до 15% к ВВП. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «пандемия стала стресс-тестом для всех государств». В этих условиях Казахстан, смог быстро и успешно мобилизоваться, эффективно перестроив работу с учетом полученного опыта», - заключила Айман Жусупова.