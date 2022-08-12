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Антиковидные ограничения введены в китайском городе Иу
12 Августа 2022 09:17

Антиковидные ограничения введены в китайском городе Иу

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Из-за локальной вспышки COVID-19 введены антиковидные ограничения в городе Иу (провинция Чжэцзян), известном как мировая столица мелкооптовой торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению местной администрации, трехдневный домашний карантин введен с 11 августа для всех жителей города Иу. Промышленное производство может быть продолжено в условиях замкнутого цикла, требующих от работников предприятий оставаться на рабочем месте и с запретом на выход.

По информации местных СМИ, товары из г. Иу экспортируются в более чем 210 стран мира и регионов. Многие потребительские товары из этого «города- рынка» поступают и в Казахстан. До пандемии в город Иу ежегодно приезжало более 500 тыс. иностранных бизнесменов для закупки товаров.

В период пандемии COVID-19 для предпринимателей г. Иу интернет-торговля стала неотъемлемой частью деловой жизни. В первом полугодии проведено более 250 тыс. прямых трансляций продаж товаров.

По данным издания «Ицай» объем продаж электронной коммерции города Иу по итогам 2021 года достиг 371,5 млрд юаней (около $55 млрд). В первом полугодии 2022 года этот показатель составил более 200 млрд юаней (около $30 млрд).

Как пишет издание «Хуанцю шибао» , антиковидные ограничения в городе Иу в определенной степени влияют на логистику.

По словам секретаря промышленной ассоциации поставок рождественской продукции г. Иу Цай Цинлян, вспышка эпидемии и последующие противоэпидемические меры могут повлиять на логистику рождественских товаров. Многие рождественские товары погружены в контейнеры и готовы к отправке к местам назначения, но сейчас контейнерные перевозки временно приостановлены.

«Рождественские товары – это сезонная продукция, и как покупатели, так и продавцы хотят, чтобы товары достигли места назначения как можно скорее. На доставку этих товаров в Южную Америку по морю уходит около двух месяцев», - цитирует его издание «Хуанцю шибао».

Большие партии товаров из города Иу также осуществляются контейнерными перевозками по железнодорожному маршруту «Иу-Синьцзян-Европа» через территорию Казахстана.

Первый поезд «Иу-Синьцзян-Европа» запущен в 2014 году.


Фото: pixabay.com



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