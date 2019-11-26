Антикоррупционный онлайн-квест «Адалдың ісі» стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау стартовал первый в республике антикоррупционный онлайн-квест «Адалдың ісі» с хэштегом #впоискахправды#делочестности. В течение недели его участники должны будут выполнять задания по поиску ответов на задания и решать фотозадачки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и представляет из себя квест с ежедневными виртуальными и реальными заданиями. Участники, студенты юридического факультета Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова.

«С 26 ноября по 3 декабря текущего года в популярной соцсети Instagram будут публиковаться задания двух видов. В одних зашифрованы места, люди, в других – фотозадачи. За решение заданий участники получат свой билет во второй тур. Следующий тур будет представлять собой практический квест: участникам предложат кейс, для решения которого участники-победители первого тура, разделившись на группы, попробуют себя в качестве сотрудников правоохранительных органов», - рассказали в антикоррупционном ведомстве региона.

Ожидается, что в квесте примут участие 500 человек.